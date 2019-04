'Ontvoerde' poezen leiden regelmatig tot burenruzie: 'Katten zijn opportunisten'

Na de uitzending van 'Mr. Frank Visser doet uitspraak' over poes Sheba die regelmatig bij de buren zat, stroomden de reacties van katteneigenaren binnen. Veel katten zoeken hun heil (tijdelijk) ergens anders.



In de uitzending zeggen de woedende eigenaren van kat Sheba dat de buren hun kat hebben ontvoerd. De buren vinden dat de eigenaren niet goed voor het beestje zorgen en gaan er daarom zelf mee naar de dierenarts. Ook hebben ze de kat naar het pension gebracht toen ze op vakantie gingen.



Veel katteneigenaren herkenden zich in de situatie en deelden op internet massaal hun ervaringen. "De buren lieten hun kinderen zelfs speeltjes en voer voor 'de kat', mijn kat dus, kopen", zegt Sanne, niet haar echte naam. Het begon toen ze op vakantie was. "De oppas voor de kat liet weten dat de kat al een paar dagen niet kwam opdagen. Kinderen uit de buurt vertelden ons later dat mensen aan het einde van de straat onze kat hadden."



Toen Sanne aanbelde en haar kat terugvroeg, vertelde de buurvrouw dat ze de kat zielig vond en dacht dat hij niet goed werd verzorgd. "Ik wilde niet dat onze kat daar zat, en helemaal niet dat ze hem eten gaven. Hij krijgt speciaal voer voor zijn nieren. Ik heb de buren erop aangesproken en de kat een paar weken binnengehouden. Toen was het over."



Ook poes Mauwtje van Carmella ging er regelmatig vandoor. "Op een dag was ze ineens verdwenen. Niet veel later werd ik gebeld door de dierenambulance dat ze bij een ouder echtpaar zat. Toen dat echtpaar nog een keer belde naar de dierenambulance hebben we maar nummers uitgewisseld."



Carmella kreeg een appje als Mauwtje weer eens bij het oudere echtpaar in de tuin zat. "Ik noemde het haar vakantieadres. Wij hebben vier kinderen, Mauwtje zocht bij hen de rust op. Ik gaf haar geen ongelijk. Het oudere echtpaar had op een gegeven moment een mandje op de slaapkamer gezet. En als ze op vakantie waren en ik was Mauwtje kwijt, keek ik als eerste bij hen in de tuin.



Toen Carmella twee jaar geleden naar de andere kant van de stad verhuisde, heeft het echtpaar Mauw nog even gedag gezegd. Mauw heeft vijf jaar heen en weer gelopen. "Het echtpaar was gek op haar. Vorig jaar is Mauw overleden, ik heb ze meteen gebeld om het ze te vertellen."

De verklaring van het kattengedrag is volgens kattengedragstherapeut Adriënne van ’t Wout ontzettend simpel. "Een kat is een opportunist. Die gaat daar heen waar hij zich fijn voelt of waar iets te halen valt. Als buren een kat binnenlaten of hem iets te eten geven, ziet hij dat als beloning en komt hij terug. Krijgt hij een rotschop, dan weet hij: bij die mensen moet ik niet zijn."



Een kat kan ook om andere redenen even ontsnappen aan zijn baasjes. Van 't Wout: "Als een kat bij een druk gezin woont, of waar een hond is, of waar de kattenbak niet schoon is, kan het zijn dat de kat denkt: ik vertrek naar de buren."



Dat is volgens Van 't Wout wat katten doen. "Vaak gaan ze nog even terug naar het oude huis, maar het kan ook zijn dat katten niet meer naar huis terug willen."



De buren denken volgens dan vaak dat het een aanlopertje is. "Ze laten de kat bij hen wonen, daar zijn hele ruzies over. Als je thuis weinig aandacht hebt voor de kat en de buurvrouw knuffelt hem de hele tijd, dan pakt hij zijn biezen en gaat hij ervandoor."

Reacties

05-04-2019 09:54:07 Mamsie

Oudgediende



Bij mijn zus kwam ook de kat van de buren geregeld op visite. Dan kreeg hij wat lekkers en werd er even met hem gespeeld. En na een poosje ging hij weer weg. Duurde dat te lang dan werd hij vriendelijk maar beslist buiten gezet.

Nooit een probleem geweest.

Kijk, zó kan het ook.



Tegenwoordig heeft mijn zus zelf een kat.

05-04-2019 09:58:38 stora

Oudgediende



Bij mijn buurman komt er elk weekend een poes. Hij zal haar ook wel knuffelen en eten geven want elk weekend staat ze weer voor zijn deur.

