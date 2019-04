Deze pyjama meet hoe je hebt geslapen

Met een ademmonitor, een hartslagmeter en een bewegingssensor weet deze pyjama precies hoe je nachtrust geweest is.



Voor een onderzoek aan de universiteit van Massachusetts heeft wetenschapper Trisha Andrew een bijzondere pyjama gemaakt. Deze katoenen pyjamajas heeft verschillende sensoren in de voering verwerkt.



Met vijf sensoren weet het jasje precies of je goed geslapen hebt en hoeveel je in de remslaap hebt vertoefd. De beweging wordt gemeten door vier sensoren die continu doorgeven met hoeveel druk het lichaam op het matras duwt. De vijfde sensor meet zowel het ademritme als de hartslag, zo schrijft New Scientist.



Nadat alle sensoren geplaatst waren, is er een extra laag katoen aan de binnenkant van de pyjama genaaid om de sensoren onzichtbaar te maken. Ook alle draden zijn in de voering verwerkt en het jasje kan in de wasmachine. De metingen worden naar een printplaat gestuurd die tegelijkertijd functioneert als knoop. Via bluetooth stuurt de knoop de informatie weer door naar een computer.



Voorlopig is de slimme pyjama nog in de beginfase van de ontwikkeling: er hebben pas acht mensen in geslapen. Ook moet het team rekening gaan houden met de verschillende lengtes van personen, omdat dit een andere plaatsing van de sensoren voorschrijft.



Een pyjamabroek met sensoren is ook in ontwikkeling.

Reacties

04-04-2019 18:03:42 allone

Oudgediende







En wat doet men met deze informatie? Of men al dan niet goed geslapen heeft?

04-04-2019 18:06:32 stora

Oudgediende







@allone , dan kan je op de computer zien dat je de hele nacht hebt wakker gelegen.

04-04-2019 18:08:13 allone

Oudgediende







@stora : ik kan nu ook al op de computer zien wanneer ik kan nu ook al op de computer zien wanneer @Mamsie de hele nacht heeft wakker gelegen

04-04-2019 18:28:08 Emmo

Stamgast







Ik vraag me af wat die pyjamabroek gat meten...

04-04-2019 18:39:15 Mamsie

Oudgediende







@allone : @stora : Ik lig niet wakker, ik zit wakker en ik loop wakker. Maar hoera, afgelopen nacht doorgeslapen. Was ik héél blij mee!

04-04-2019 18:46:59 Mamsie

Oudgediende







@Emmo :

Ik vraag me af wat die pyjamabroek gat meten... QuoteIk vraag me af wat die pyjamabroekmeten...



Dat dus! Dat dus!

04-04-2019 19:51:35 merlinswit

Oudgediende











Studies naar matrassen of doorligplekken kunnen met zo een pyama makkelijker en mogelijk goedkoper uitgevoerd worden. @allone : Voor mensen die slecht slapen, kan het zijn dat ze wel slapen maar niet goed in de REM komen. Mensen met Apneu moeten nu naar het ziekenhuis om daar 12 uur te slapen. Mensen met hormoondisbalans worden ook niet altijd uitgerust wakker. Hoe komt dat?Studies naar matrassen of doorligplekken kunnen met zo een pyama makkelijker en mogelijk goedkoper uitgevoerd worden.

04-04-2019 21:21:05 Beereekhoorn

Erelid







@Mamsie : gefeliciteerd, duim voor je dat je vannacht ook doorslaapt

04-04-2019 22:09:15 botte bijl

Stamgast







met zo een ding heb je dus ook tijdens je slaap geen privacy

