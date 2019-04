Vrouw viert echtscheiding met ludieke fotoshoot

Een Amerikaanse vrouw heeft een wel heel ludieke manier gevonden om haar scheiding te ‘vieren’: een fotoshoot. “Ik wil tonen dat het oké is om weer gelukkig te zijn”, zegt ze.Marie Lollis was 13 jaar getrouwd met haar man toen ze de beslissing namen om uit elkaar te gaan. Voor de vrouw begon een nieuw hoofdstuk en dat wilde ze in de verf zetten met een opmerkelijke fotoshoot. Op een van de foto’s vertrappelt Lollis een fotokader met een foto van haar ex-man op hun trouwdag, op een ander poseert ze dan weer breed glimlachend met een glas wijn, en op nog een ander plaatje heeft ze een trouwfoto in brand gestoken. Een bordje waarmee de kersverse gescheide vrouw mee pronkt, zegt het allemaal: ‘I would wish you the best but you already had it’.“Ik wilde op deze manier tonen dat sterke vrouwen echt verder kunnen met hun leven na zoiets”, zei Lollis aan Daily Mail. “Dat het oké is om weer gelukkig te zijn. Mijn favoriete foto is die waarop ik mijn hoofd achterover gooi en lach.” Het internet smulde van de echtscheidingsfoto’s, wat leidde tot tienduizenden retweets en likes.