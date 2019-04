Vrouw neemt op hilarische manier wraak op luie echtgenoot

Het leven als hardwerkende man of vrouw met een gezin gaat niet altijd over rozen, daar kan de Amerikaanse Karen Alpert over meepraten. Haar echtgenoot weigerde mee te helpen in het huishouden en dat wilde ze hem op een briljante manier betaald zetten.



Om wraak te nemen op haar hubby, stelde Karen voor haar man een boodschappenlijst samen met allemaal niet-bestaande items erop. Karen, die in Amerika bekend staat als blogger Baby Sideburns, deelde de lijst op haar Facebook-pagina. Ze had het lijstje opgesteld nadat hij weer eens een ochtend enkel had liggen luieren in huis.



Als ‘wraak’ gaf Karen hem, toen hij eindelijk toch iets besloot te ondernemen, een boodschappenlijstje mee met onmogelijke items erop. Denk aan drie procent melk, pitloze aardbeien, vetvrije hummus, tarwe verdunt (die in de blauwe doos), dieet cola light (moet je even vragen, omdat het nieuw is) en ‘zachte’ kaas.

