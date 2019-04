Brandweer vist jonge ree uit Winschoterdiep

Oplettende voorbijgangers hebben er zondagmiddag voor gezorgd dat een jonge ree niet is verdronken in het Winschoterdiep bij Zuidbroek. Zij alarmeerden de brandweer, die het diertje met behulp van een boot uit het water wist te halen.De brandweerlieden uit Zuidbroek hadden weinig moeite om de spartelende ree uit het water te halen. Het verkleumde diertje liet zich makkelijk vangen en werd vlak daarna vrijgelaten in een weiland. Daar streek de ree eerst even neer in het gras om bij te komen van de schrik.Hoe het dier in het Winschoterdiep is terechtgekomen is niet bekend.