Dubstep van Skrillex kan je beschermen tegen muggen

Het klinkt misschien als een 1-aprilgrap, maar volgens een nieuwe wetenschappelijke studie zou dubstep je echt kunnen beschermen tegen muggen. Zo zou de muziek van de Amerikaanse artiest Skrillex je behoeden voor de gelekoortsmug.



Geluid is “cruciaal voor de voortplanting, overleving en het populatiebehoud van veel dieren”, zegt een team van internationale wetenschappers in Acta Tropica, een wetenschapsmagazine. Ze lieten muggen van de soort aedes aegypti, bekend als de gelekoortsmug, elektronische muziek luisteren. De mug draagt ziektes zoals gele koorts en het zika-virus met zich mee.



De onderzoekers kozen ‘Scary Monsters And Nice Sprites’ van Skrillex omdat het zowel zeer hoge als lage frequenties heeft. “Bij insecten vergemakkelijken laagfrequente trillingen seksuele interacties, terwijl geluid de waarneming van soortgenoten en mensen verstoort”.



Vrouwelijke muggen werden ‘vermaakt’ door de muziek en vielen minder vaak aan dan muggen in een omgeving zonder dubstep. Ook de bloedvoedingsactiviteit was lager dan normaal. De wetenschappers ontdekten ook dat muggen die aan het lied werden blootgesteld veel minder vaak seks hadden dan muggen zonder muziek.



“De vaststelling dat dergelijke muziek de muggen minder agressief maakt, minder bloed doet drinken en de paring kan verstoren, biedt nieuwe manieren om gevaarlijke muggen te bestrijden”, aldus de wetenschappers.

04-04-2019 12:38:22 venzje

vielen minder vaak aan dan muggen in een omgeving zonder dubstep Beschermd ben je pas wanneer ze helemaal niet aanvallen. Tendentieus berichtje.Beschermd ben je pas wanneer ze helemaal niet aanvallen.

04-04-2019 13:03:18 Emmo

Niet helemaal waar. Ziek wordt je pas, geldt voor alle ziekteverwekkers, als er een bepaalde grenswaarde overschreden wordt. Hoe vaker je gestoken wordt, hoe groter de kans dat je besmet raakt.

04-04-2019 13:13:52 botte bijl

alle beetjes helpen....

04-04-2019 13:15:12 venzje

Los hiervan ben ik er nog niet helemaal uit of ik liever Skrillex aanhoor, of liever gestoken word... @Emmo : Klopt. Maar met één keer kan het ook al raak zijn. Het ene virus weet je verdediging beter te omzeilen dan het andere.Los hiervan ben ik er nog niet helemaal uit of ik liever Skrillex aanhoor, of liever gestoken word...

