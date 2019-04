België wordt verdeeld in twee tijdzones

Het festival Sunrise kondigde aan een "snurkzone" in te richten op het dancefestival. Die zou zich helemaal achteraan bevinden op de camping van het festival met een geluidsperimeter van 10 meter afstand van de rest van de tenten. "Luide snurkers kunnen hier vrijwillig hun plekje reserveren, maar er zal ook genoeg ruimte voorzien worden voor snurkers die op klachten van hun buren, door de security naar deze zone kunnen worden doorverwezen", zo klonk het in een persbericht. Sportoase meldt dan weer dat het zijn redders machtigt om boetes uit te schrijven aan al wie te snel zwemt. "Ondanks herhaalde overtredingen en berispingen aan enkelingen is Sportoase genoodzaakt om te schakelen naar een sanctioneringsbeleid", aldus het sport- en zwembadencomplex. Ook het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block had een aprilvis in petto. Op het gezondheidsplatform 'mijngezondheid' zou er een nieuwe functie bij komen. Vanaf nu kunnen burgers hun levensverwachting berekenen via het portaal, luidde het. "Steeds meer mensen zijn bewust bezig met hun gezondheid. Met deze nieuwe functie spelen we daarop in: je kan nu ook je levensverwachting laten schatten via het portaal, op basis van je gezondheidsgegevens", zegt de minister. De politie van Antwerpen stelde haar "nieuwe kattenteam" voor. Poes "Milou" zouden ze gebruiken om beelden te maken op moeilijk bereikbare plaatsen. "Milou beschikt over een paar spitse oren die verdachte geluiden kunnen opsporen. Veel succes aan ons nieuwe Feline-team!", klonk het op Twitter. Ook Joods Actueel, het maandblad over de Joodse gemeenschap in Vlaanderen, houdt van een grapje. "Minister Ben Weyts (N-VA) maakt werk van verdoofde jacht", kopte het blad. Volgens hen zei de minister, bevoegd voor dierenwelzijn, dat vanaf 2020 uitsluitend nog gejaagd kan worden met speciale verdovingswapens. Bij ruimtevaartbedrijf Antwerp Space kan je "aprilvis" letterlijk opvatten. Het lanceerde een vacature om astronaut te worden om "de voortplanting van zebravissen te bestuderen in het International Space Station (ISS)". Als je geselecteerd wil worden, zou je een CV met "een foto van de kandidaat samen met zijn/haar aquarium" moeten versturen. De Franstalige krant La Dernière Heure probeerde haar lezers te overtuigen dat België binnenkort in twee tijdzones zou verdeeld worden. Vlaanderen zou de wintertijd krijgen, in Wallonië zou het zomertijd blijven. Zo zou het maar eens middag kunnen zijn in Luik, terwijl het in Antwerpen al 13 uur is.

Ja, die laatste zin doet het 'm!

