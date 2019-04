Vrouw bakt taarten die gruwelijk veel weg hebben van afgehakte ledematen

De Britse Tanya Nisa weet hoe ze indruk moet maken met haar taarten. Je moet er wel een sterke maag voor hebben, wat de lekkernijen zijn gruwelijk realistisch.Heb je zin in een lekker stukje afgehakte vinger of oog? Dan moet je bij de 42-jarige Britse zijn. Na zeven jaar hard werken, zijn haar taarten nauwelijks nog te onderscheiden van echte lichaamsdelen.Uiteraard moet Nisa heel wat kritiek slikken. Sommigen durven zelfs te zeggen dat de vrouw een kannibaal is. Maar ze laat zich niet uit het lood slaan. “Het is eens iets helemaal anders dan de gewone ‘mooie’ taarten”, zegt ze aan Metro UK. “Zelfs ik vind mijn creaties soms een beetje eng. Maar eens je ze opensnijdt is het duidelijk dat het gewoon cake is. De reacties zijn hilarisch. De één haat het, de ander is er helemaal weg van. Het goorste wat ik tot nu toe al heb gemaakt is een afgehakt hoofd.” Smakelijk!