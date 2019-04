Avondmaaltijd wordt vijf bewoners Frans verpleeghuis fataal

Vijf bewoners van een Frans verpleeghuis zijn zondag overleden nadat ze hun avondmaaltijd hadden gegeten. Vijftien mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gaat waarschijnlijk om voedselvergiftiging.



Het verzorgingstehuis staat in de Zuid-Franse gemeente Lherm. Er wonen 82 mensen en zeker 22 van hen vertonen ziekteverschijnselen na het eten van de maaltijd. Ze begonnen zondag massaal te braken.



"Het gaat om oudere, kwetsbare mensen", zei locoburgemeester Marie-Paule Demiguel. Bij het gemeentehuis is een opvangcentrum ingericht voor de gezinnen van de ouderen. Het regionale dagblad La Depeche schrijft dat de dodelijke slachtoffers vier vrouwen van 96, 94, 93 en 76 jaar oud zijn en één man van 93 jaar oud.



Uit onderzoek moet blijken wat er precies fout is gegaan. "We denken aan voedselvergiftiging omdat deze gebeurtenissen plaatsvonden na de maaltijd'', zei een functionaris.



Bewoners wordt gevraagd wat ze precies hebben gegeten. Ook worden de maaltijden onderzocht en zijn de keukens en kamers van de ouderen verzegeld. Het verzorgingshuis opende in 2006 de deuren en wordt geëxploiteerd door het bedrijf Korian.

04-04-2019 08:25:56 stora

Oudgediende



Het laatste avondmaal is vroeg dit jaar.

