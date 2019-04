Londens hondencafé pakt uit met pupuccino, pupcakes en pawsecco

Enthousiaste hondenbaasjes en -liefhebbers hebben vast weleens gehoord van een hondencafé. Eerder waren er al speciale edities voor onder andere teckels en mopshondjes, maar nu opent er weer een nieuwe variant de deuren in Londen. Het pop-up Pom Café is staat helemaal in het thema van, je raadt het al, de pomeriaan.Het werd hoog tijd dat ook deze schattige pluizenbollen hun eigen themacafé kregen. Het Pom Café is weliswaar niet permanent, maar pomeriaanbaasjes kunnen er alleszins op 12 mei terecht. De tickets gaan op 6 april in de verkoop en snel zijn is de boodschap. Er zijn immers maar twee sessies van elk zeventig minuten voorzien, dus de plaatsen zijn beperkt. Je kan er trouwens ook terecht als je zelf geen pomeriaan hebt en gewoon zeventig minuten wil knuffelen.In het Pom Café mag je je verwachten aan onder andere pupcakes, dognuts en pawsecco. Elke aanwezige pomeriaan krijgt bovendien een gratis pupucinno voorgeschoteld. Heb je zelf honger of dorst, dan is er ook gewoon menseneten beschikbaar. Het café komt er naar aanleiding van de film ‘Secret Life of Pets 2’ en is dan ook in dat thema versierd. De komende maanden zullen er trouwens nog cafés voor teckels, mopshondjes en Franse bulldogs geopend worden.