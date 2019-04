Nog nooit hadden zoveel Amerikanen geen seks

Het aantal Amerikanen dat een jaar lang geen seks had, is naar een recordaantal gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de General Social Survey. Opvallend is dat het vooral de jongeren zijn die minder tussen de lakens duiken.



De Verenigde Staten kampen met een Great American Sex Drought die nu al drie decennia duurt en een voorlopig hoogtepunt kent. Zo’n 23% van de Amerikanen geeft aan het voorbije jaar geen seks te hebben gehad. Dertig jaar geleden was dat 19%. De oorzaak ligt deels bij de verouderende bevolking, aldus de analisten van de General Social Survey, maar ook bij de steeds minder vaak vogelende jongeren.



Bij de seksueel inactieve Amerikanen zitten opvallend veel mannen in de twintig. De groep is nu al goed voor 28%. Het aandeel van mensen tussen 18 en 29 jaar die de horizontale mambo niet meer dansen is op tien jaar tijd verdubbeld tot 23%, meldt The Washington Post. De stijging zette zich minder door bij vrouwen dan bij mannen.



Jean Twenge, professor psychologie aan de San Diego State University, ziet ook een relationele reden. Jongeren vinden op steeds latere leeftijd een levenspartner en gaan dus ook steeds later samenwonen. “Als je geen partner hebt die bij je woont, is het moeilijker om seks te hebben”, aldus Twenge.

Reacties

03-04-2019 15:12:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.182

OTindex: 69.205

Nou ja, het is ook niet verplícht hè!

03-04-2019 15:24:13 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.681

OTindex: 1.737

Quote:

die nu al drie decennia duurt en een voorlopig hoogtepunt kent.

Een hoogtepunt zonder sex. Een hoogtepunt zonder sex.

03-04-2019 16:24:34 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.681

OTindex: 1.737

Op zich is het wel goed nieuws, want over een tijdje heet dan land Aminderkanen.

03-04-2019 17:37:49 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.124

OTindex: 2.926

Quote:

Als je geen partner hebt die bij je woont, is het moeilijker om seks te hebben”, Maar als je elkaar dan even een weekje niet gezien hebt, gaat het wel weer makkelijker. Ik zou juist denken dat men door elkaar elke dag te zien, de sleur er in komt en minder zin want 'morgen ben ik vast minder moe/ziek/ kinderen weg '. Hebben die "geen seks voor het huwelijk" lessen om tienerzwangerschappen te verminderen toch effect daar.Maar als je elkaar dan even een weekje niet gezien hebt, gaat het wel weer makkelijker. Ik zou juist denken dat men door elkaar elke dag te zien, de sleur er in komt en minder zin want 'morgen ben ik vast minder moe/ziek/ kinderen weg '.

