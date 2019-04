Is deze jeans een broek of een slip?

De jeans is al jaar en dag een vaste waarde in onze kleerkast. Een modelabel uit Parijs probeert het kledingstuk nu nieuw leven in te blazen met de ‘denim panties’, maar niet iedereen is overtuigd.Het modelabel Y/Project verkoopt een superkorte jeansshortje dat verdacht veel weg heeft van de vorm van een onderbroek. Al vermoeden wij niet dat je het kledingsstuk ook écht moet dragen als onderbroek. Stel je maar eens voor dat je er nog kleren over moet aantrekken, behoorlijk oncomfortabel. Maar met fashion weet je het natuurlijk nooit.