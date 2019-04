Whiskey in wijn veranderen

1 april komt vroeg voor de aartsbisschop - Mgr Scicluna vindt whiskey in zijn kelk.'Een ongelukkig incident door de kosters' - CuriaAartsbisschop Charles Scicluna werd gehoord door de gelovigen om te vragen of whiskey, in plaats van wijn, op zondag in zijn kelk was gestopt.Het ongewone incident vond plaats tijdens de pauselijke mis in de Sint-Janskathedraal ter gelegenheid van de lancering van het proces voor de zaligverklaring en heiligverklaring van de voormalige provinciaal van de gebroeders De La Salle, Br. Louis Camilleri.Is deze wijn of whiskey ... het is whiskey, Mgr. Scicluna wordt op het altaar gehoord. Een mede-celebrant proeft het en is het daarmee eens.Na een pauze ging de mis gewoon door. Vervolgens werd een tweede kelk gebruikt, die geconsacreerde wijn bevatte.Een woordvoerder van de Curia zei dat het 'een ongelukkig incident door de kosters' was. Hij suggereerde niet dat dit een grap was.(sorry voor de vertaling @venzje