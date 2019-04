Lerares ontslagen wegens deze hoerige foto. Nu delen collega s massaal gelijkaardige plaatjes!

Tatiana Kuvshinnikova, een 38-jarige lerares, werd ontslagen omdat ze op sociale media een foto deelde.Onderstaand prentje was volgens de directie en enkele ouders té pikant. Er werd zelfs gezegd dat ze zich ‘als een hoer’ had gekleed. Het beeld zou ‘ongepast’ zijn en ‘leerlingen kunnen opwinden’. Behoorlijk overdreven en ronduit beledigend, vinden velen.Andere leerkrachten nemen het op voor de dame. Onder de hashtag ‘teachers are humans too’ delen ze nu bikinifoto’s of andere vakantieplaatjes.“Het privéleven van een leerkracht is… het privéleven van een leerkracht”, laat een lerares weten. “Zijn leerkrachten dan geen mensen misschien?”, vult ze aan. “Waarom zien mensen hier iets slechts in?”, vraagt een andere leerkracht zich af.