Jitse fietst naar India voor goed doel, maar wordt beroofd en bestolen

Hij werd beroofd van zijn telefoon bij Athene en een paar dagen later werd zijn peperdure fiets gejat in Thessaloniki. De fietstocht van oud-leukemiepatiënt Jitse Bouma naar India verloopt bepaald niet zonder slag of stoot. "Ik was ten einde raad."Bouma fietst van Nederland naar India om geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum. Het is een tocht van meer dan 10.000 kilometer. Hijzelf kreeg op 12-jarige leeftijd leukemie, maar genas ervan. Op dit moment is hij in Griekenland, op zo'n 3000 kilometer van huis.Maar de tocht verloopt bepaald niet vlekkeloos. Twee weken geleden fietste hij van Athena naar Thessaloniki toen twee jongens uit het niets op hem af kwamen rennen en plotseling zijn fiets grepen. Bouma moest wel stoppen. Op dat moment pakten de jongens razendsnel zijn telefoon en renden ervandoor. De toevallig aanwezige politie verhinderde hem achter de jongens aan te gaan, omdat dat te gevaarlijk zou zijn.