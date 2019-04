NASA betaalt 16.500 euro voor 60 dagen in bed

Altijd al slapend rijk willen worden? Wel dan heeft het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA misschien wel een droomjob voor jou. Voor een experiment waarbij de deelnemers 60 dagen in bed dienen door te brengen, betaalt het maar liefst 16.500 euro. Daarmee wil het ruimtevaartagentschap de effecten van langdurige ruimtereizen op het lichaam onderzoeken. Dat meldt NBC.



Het experiment, dat door het leven gaat onder de codenaam Agbresa, zal voorts ook onderzoeken of artificiële zwaartekracht kan helpen om astronauten gezond te houden op missies naar Mars of andere afgelegen planeten. De studie "geeft onderzoekers de gelegenheid om samen zoveel mogelijk kennis over de menselijke fysionomie op te doen", verklaart Hansjörg Dittus, een bestuurslid van het Duitse ruimtevaartagentschap. Uit 50 jaar ruimtereizen is namelijk gebleken dat de zwaartekrachtarme omgeving potentieel drastische gevolgen voor het menselijk lichaam kan hebben. Zo verteren spieren en botten langzaam, terwijl lichaamssappen zich kunnen ophopen in het hoofd of de borstkas. Daarom moeten de deelnemers zo weinig mogelijk bewegen en worden ze blootgesteld aan allerhande proeven. Indien je toch nog zou overwegen om deel te nemen, is er goed nieuws. Voor de tweede fase van het experiment in september zijn er nog plaatsen vrij.

Reacties

03-04-2019 11:04:03 Mamsie

Oudgediende



16.500 euro...... slechte beloning voor zo'n ernstige bedreiging van je gezondheid.

Dan moet je wel héél wanhopig om geld verlegen zitten.

Wie nadenkt zal hier toch niet aan beginnen.

