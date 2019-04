Eenden verslindende meerval uit vijver Brits winkelcentrum gehaald

De dienst natuurbeheer in de Britse plaats Thurrock heeft een agressieve meerval verwijderd uit een vijver bij een winkelcentrum nadat geschrokken kinderen hadden gemeld dat de vis eenden verslond.De 11,3 kilo zware meerval is ergens anders uitgezet, meldt de Britse omroep BBC op zijn website. De dienst natuurbeheer wil viswedstrijden gaan houden in de vijver bij het winkelcentrum om ervoor te zorgen dat het aantal grote vissen niet uit de hand loopt."Meervallen en andere grote vissen staan erom bekend dat ze het nog weleens voorzien hebben op watervogels", zegt een ambtenaar van de dienst. "Dus we waren blij dat we deze eruit konden halen. Deze vissen zijn een bedreiging voor de inheemse diersoorten."Ook in Nederland worden af en toe uit de kluiten gewassen meervallen gespot. In de Kempervennen (Brabant) zwemt de beruchte Big Mama rond, een in 1985 uitgezette meerval die inmiddels rond de 2.50 meter lang is. In de zomer van 2017 werd tot tweemaal toe de vangst van een bijna 1.80 meter lange meerval gemeld.