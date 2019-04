Oma Cecile (61) zwanger van eigen kleinkind: Groot geschenk

Het was dertig jaar geleden dat Cecile Eledge voor het laatst was bevallen. Maar om de droom van haar zoon Matthew uit te laten komen, werd ze draagmoeder van haar eigen kleindochter. Deze week beviel de 61-jarige vrouw van een kerngezonde Uma.Matthew Eledge (32) en zijn vriend Elliot Dougherty (29) uit de Amerikaanse staat Nebraska besloten twee jaar geleden dat ze dolgraag een kindje wilden. De moeder van Matthew hoorde ook van dat idee en besloot haar zoon en zijn geliefde te helpen. Ze bood zichzelf aan als draagmoeder. "Ik heb zo'n diep respect voor haar", vertelt Matthew aan de Daily Mail."Ze hield altijd al onvoorwaardelijk van me, ook nadat ik had verteld dat ik homo was. Het is een ongewone manier van een kind op de wereld zetten, maar ik vind het een bijzonder en betekenisvol verhaal voor ons kindje."Cecile zat 10 jaar geleden al in de overgang en is sindsdien niet meer vruchtbaar. Het stel had dus nog meer hulp nodig en die kwam ook uit onverwachte hoek. De zus van Elliot bood haar eitjes aan. Met het sperma van Matthew werden de eitjes bevrucht, waarna verschillende eitjes in de baarmoeder van Cecile werden geplaatst. Ondanks haar leeftijd was het de eerste keer gelijk raak.Na een zware zwangerschap met veel ochtendmisselijkheden beviel Cecile maandag van baby Uma. En ondanks dat het ziekenhuis een keizersnede gepland had, beviel Cecile op natuurlijke wijze.Ze vond het niet moeilijk om de baby die ze zo lang had gedragen, af te geven. "Ze zag het kindje nooit als haar baby, maar als haar kleinkind. Ze was na de bevalling zo uitgeput dat ze zei dat ze blij was om haar af te staan voordat het echte zware werk begon. Ze zei dat het hele proces de moeite waard was."Uma is inmiddels thuis bij Matthew en Elliot. "De hele ervaring is zo bijzonder geweest. Uma heeft nu twee ongelooflijke vrouwelijke rolmodellen om naar te kijken: mijn moeder en Elliots zus. Ik kan niet wachten tot ze met hen een speciale band heeft opgebouwd."