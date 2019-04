Deze truien worden gemaakt van koffie

We worden ons steeds bewuster van het feit dat we onze ecologische voetafdruk moeten verkleinen. En daar haakt de ‘Evolution Hoodie’ van het Amerikaanse bedrijf Coalatree handig op in.De trui is gemaakt van duurzaam geproduceerde materialen: koffiedik en gerecycleerd plastic. En het productieproces is verrassend simpel. Werknemers van Coalatree halen koffiedik op bij lokale cafeetjes op weg naar hun werk. Ze drogen de koffie, verwijderen de olieën, vermalen het in kleinere deeltjes en vermengen het ten slotte met gesmolten plastic flesjes. Op die manier creëert het bedrijf een soort van garen. Elke trui bestaat uit drie kopjes koffie en tien plastic flesjes.Coalatree heeft een Kickstarter opgericht om genoeg fondsen te werven voor de productie van de hoodies.