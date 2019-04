Te weinig wind: luchtballon landt op binnenterrein Asser garagebedrijf

Een luchtballon maakte vrijdagavond een - niet helemaal geplande - landing in Assen.De ballon in landde om 19.15 uur op het binnenterrein van een garagebedrijf aan de Dr. A.F. Philipsweg in Assen.Martin van Grieken, die aan de andere kant van het spoor in de wijk Het Palet woont, zag het gebeuren en maakte foto's. ,,Hij hing al een tijd boven de stad, het leek of hij geen fluit vooruit kwam.''Jan Fokken van Aero-Balloon uit Oosterwolde, de piloot van de ballon, geeft toe dat het geen gebruikelijke landing was. De ballon had in Witten het luchtruim gekozen, en de bedoeling was om ermee naar Gasteren te varen. ,,Maar er was bijna geen wind, het lukte niet om Assen over te varen. Je moet ervoor zorgen dat je geland bent, voordat het donker wordt.''Daarom zette hij de landing op het terrein van het garagebedrijf in. Van een noodlanding was volgens Fokken dan ook geen sprake. ,,Het was inderdaad niet gebruikelijk, maar wel een geplande landing.'' Even voor 20 uur was de boel dan ook al weer netjes opgeruimd.