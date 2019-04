Werknemer (19) doet LSD in koffie collega’s voor meer positieve energie

In een Amerikaans autoverhuurbedrijf is een 19-jarige werknemer opgepakt door de politie omdat hij LSD zou hebben toegevoegd aan de drankjes van zijn medewerkers. In zijn bekentenis gaf hij een merkwaardige uitleg: “Ze waren te gespannen. Ze hadden nood aan positieve energie.”



Een vrouwelijke (24) en mannelijke collega (23) van het Amerikaans bedrijf Rent-a-Car Missouri werden onlangs plots duizelig en stonden wankel op hun benen. Ze werden in paniek met spoed naar een ziekenhuis afgevoerd. De 27-jarige manager vertelde de hulpdiensten dat zij vermoedde dat hun jongere collega iets in hun koffie had gedaan. Zij had de man daarmee zien prutsen en dronk daardoor zelf niet van haar drankje.



De tiener vertelde aan de politie dat zijn collega’s “veel te gespannen” waren. Om wat negatieve energie weg te nemen, voegde hij naar eigen zeggen LSD toe aan een kopje koffie en een kan water. De betreffende drankjes worden nu onderzocht op hun inhoud. Volgens de lokale drugspreventiedienst komen de symptonen van de slachtoffers alvast overeen met LSD. Zijn twee collega’s hebben geen blijvende schade opgelopen aan het incident. De 19-jarige werkt naar verluidt niet meer bij het bedrijf. Hij werd opgepakt, maar zou al vrijgelaten zijn.

