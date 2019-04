Nachtbrakers in Groningen vinden mysterieuze briefjes aan hun fiets

Honderden stappers in het Groninger stadscentrum vonden donderdagavond hun fiets terug met een mysterieus briefje aan het stuur vastgeniet: ‘Deze vent had vanavond zomaar jouw fiets kunnen stelen’.



Het leek een preventie-actie van de politie, maar de jeugdige leeftijd van de initiatiefnemers wees op een andere oorsprong. Het betrof een studieproject van vijf studenten van de Minerva Academie van Popcultuur in Leeuwarden.

Alle vijf ‘ervaringsdeskundigen’



De opdracht was: haal de media met een actie over een actueel maatschappelijk probleem. Voor de vijf popstudenten, allemaal woonachtig in de stad Groningen, was het onderwerp snel gevonden. ,,Van ons alle vijf is wel eens een fiets gejat’’, verklaart woordvoerder Menno van Zanten de inspiratie voor het project ‘ByeCycle’.



En dus trokken de vijf aanstormende muzikanten, producers en dj’s donderdagavond met ‘tags’ en nietmachine door het uitgaanscentrum. De tekst op de briefjes verwijst fietseigenaren naar een eigen pagina op Instagram: @byecycle050. Daarop staan anti-diefstaltips, video’s en een dringende oproep om fietsendieven niet in het zadel te helpen door voor een tientje een gejatte fiets te kopen.



Dinsdag is de eindpresentatie op de school in Leeuwarden. Dan horen de vijf Groningse eerstejaars of hun project is geslaagd. Ze hebben goede hoop op een voldoende: ,,We hebben al twee lokale nieuwssites in de provincie gehaald, Oog TV heeft er aandacht aan besteed en nu ook nog DvhN!’’

