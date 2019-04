Oplichter doet zich voor als Franse minister en steelt 8 miljoen euro

De politie in Israël heeft drie mannen gearresteerd die een zakenman voor 8 miljoen euro zouden hebben opgelicht. Een van hen deed zich daarbij voor als de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian en zei dat het geld bedoeld was voor geheime militaire operaties.



De verdachten zijn Franse Israëliërs. Ze huurden een grimeur in en maakten in een gebouw in Israël een replica van het kantoor van Le Drian, inclusief passend meubilair, een portret van president Macron en een Franse vlag.



Op die manier zouden de oplichters meerdere zakenmensen en andere rijkelui hebben benaderd. Ze vertelden hun dat de transacties geheim moesten blijven, omdat het geld bedoeld was voor het afbetalen van losgelden voor gegijzelden en geheime missies in Syrië en Mali.



Slechts één van de mensen die ze benaderden, was bereid te betalen. Hij kwam er na overhandigen van 8 miljoen euro achter dat hij om de tuin was geleid en waarschuwde vervolgens de politie.



In samenwerking met de Franse politie, konden de Israëlische autoriteiten voorkomen dat de verdachten nog iemand oplichtten. Op het moment van de arrestaties hadden de mannen net een zakenman bereid gevonden om 2 miljoen euro te betalen.



Een van de oplichters probeerde nog te vluchten, maar hij werd al snel opgepakt door de politie. De Israëlische autoriteiten zouden in Tel-Aviv ook nog een jacht in beslag hebben genomen in verband met de zaak.



Mogelijk was dit niet zo héél moeilijk, als ik me de verschillende kabinetten hier te lande voor de geest haal.

