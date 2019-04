Hond helpt meisje om haar huiswerk te maken

Op dit filmpje is te zien hoe een goedgetrainde hond toezicht houdt op een meisje dat huiswerk maakt in het zuidwesten van China.De grappige video, gefilmd in Guiyang City in de provincie Guizhou , toont een witte hond die voor een meisje staat met zijn twee voorpoten op een tafel, terwijl het meisje haar huiswerk aan het doen is.Volgens de vader van het meisje, meneer Xu, speelde het meisje graag met de smartphone als ze huiswerk maakte. Dus Xu trainde zijn hond om zijn dochter te in de gaten te houden.Xu heeft de hond meer dan twee jaar getraind..