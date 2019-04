Zwaargewonde vrouw: Agent, maakt u een foto voor mijn Instagram?

Een snorfietsster die ernstig gewond was geraakt bij een aanrijding, heeft een agent in de Zaanstreek versteld doen staan.



De agent schrijft op Facebook dat hij met gillende sirene naar de plek van het ongeluk reed. Hij zette de kruising af, liep naar het slachtoffer en vroeg wat er was gebeurd.



Hij noteerde haar naam en andere gegevens, vlak voor ze in de ambulance werd getild, en toen kwam de vrouw met een vreemd verzoek.



Volgens NH Nieuws zei ze tegen de agent: "In mijn rechterbroekzak zit mijn telefoon. Zou u een foto voor mijn Instagram willen maken?" De vrouw wilde daar kennelijk 'likes' mee scoren.



De agent heeft de foto niet gemaakt, zegt een politiewoordvoerder. Bij Ambulancezorg Nederland zijn geen signalen bekend dat dit soort vragen vaker voorkomt.

02-04-2019 10:27:03 calathea

alles voor de likes

02-04-2019 10:33:53 Mamsie

Oudgediende



Gelukkig hebben we de likes nog! @calathea : En als ze aan haar verwondingen bezwijkt, kan de familie altijd zeggen: "

02-04-2019 11:40:51 BatFish

Oudgediende



@Mamsie : Ja, je moet wat als je geen hersens meer hebt.

