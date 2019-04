Opmerkelijk: politie vindt hennepkwekerij in verzorgingstehuis

NIJMEGEN - Agenten in Nijmegen Zuid hebben een hennepkwekerij opgerold in een verzorgingstehuis. Dat schrijft de politie donderdag op Instagram.

'Vanmiddag kreeg ons hennepteam een rare melding dat er mogelijk een hennepkwekerij in een verzorgingshuis zat aan de Lentiusstraat', staat te lezen in de post. 'Ter plaatse bleek inderdaad het hele appartement vol te staan met hennep.'



De politie vond meer dan 400 planten in een aanleunwoning bij het verzorgingstehuis. Er zou ook illegaal stroom zijn afgetapt.



Het lijkt erop dat het hennepteam een verzorgingstehuis een opmerkelijke plek vindt voor een illegale kwekerij. 'Dat is iets anders dan achter de geraniums zitten', schrijft de politie



Volgens de politie is er niemand aangehouden. De kwekerij is ontmanteld.

