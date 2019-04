Tijdreiziger beschrijft hoe de wereld eruitziet in 2045

Een zelfverklaarde tijdreiziger beweert, onder het oog van een leugendetector, te weten hoe het eraan toe zal gaan in 2045. Zo weet hij te vertellen wie de Amerikaanse president dan zal zijn, of de steden zoals we ze nu kennen nog bestaan en of er aliens op de aardbol rondlopen.



De onherkenbaar gemaakte man noemt zichzelf Adam Archon en werd naar eigen zeggen geboren op 6 december 2019. Hij reisde naar deze tijd om de mensheid te informeren zodat de wereld een betere plek kan worden. ApexTV deed een video-interview met hem terwijl hij aan een leugendetector hangt.



De tijdreiziger verklaart onder meer dat overbevolking een groot probleem is in 2045, vooral in de grotere steden. Heel wat steden zullen in dat jaar verwoest zijn door overstromingen. Los Angeles, bijvoorbeeld, zal volledig onder water staan. De stad wordt verplaatst naar een andere locatie dan waar ze zich nu bevindt. Ook beweert hij dat tegen 2030 alle landen ter wereld samen één groot land vormen en ingedeeld worden in zeven districten. De Verenigde Staten zullen een staat zijn in district drie.



Volgens de Amerikaan zullen er in 2028 aliens rondlopen op onze planeet. Hij voegt daaraan toe dat we al vóór 2028 op de hoogte zullen zijn van buitenaards leven, maar pas in 2028 wordt het kenbaar gemaakt aan het publiek.



Verder vertelt hij dat er in 2048 slechts één munteenheid bestaat. Mensen betalen door middel van een chip die ingeplant wordt in hun hand. En wat kleding betreft, verdwijnt het kleurenspectrum bijna volledig. Zo worden er voornamelijk zwarte en witte kleren gedragen.



Ook lost hij nog een leuk detail over het presidentschap in De Verenigde Staten. Zo zal de nu 10-jarige kleindochter van Martin Luther King, Yolanda Renee King, in 2045 president zijn. Ze zal de geschiedenis ingaan als de beste Amerikaanse president ooit.

Het is vandaag wel 1 april natuurlijk Dus over 25 jaar zijn we 1 natie. En dat zegt iemand die nu nog geboren moet worden.Het is vandaag wel 1 april natuurlijk

