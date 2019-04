Werkgevers moeten langer slapen belonen

Te weinig slaap is het nieuwe roken. Daarom krijgen werknemers bij Crazy Inc. betaald om op een oor te liggen. Het Japanse bedrijf deelt 'lanterfantbonussen' uit. Zo wordt voorkomen dat werknemers te korte nachten maken en zo gaan lijden aan slaapgebrek.

De arbeidskrachten kunnen luierpunten bij elkaar sprokkelen door vijf nachten aaneen minimaal zes uren in bed te liggen. Dit kan per jaar 500 euro opleveren, wat kan worden verzilverd in de bedrijfskantine.



In Amerika doen ze ook aan het financieel bevorderen van de slaap: zorgverzekeraar Aetna keert 25 dollar per nacht uit als werknemers twintig dagen achter elkaar vroeg op stok gaan, meldt de Volkskrant.



In Nederland kampt één op de vijf werknemers met een slaapprobleem. Volgens wetenschappers leidt dat onder meer tot minder weerstand en slechtere concentratie. Te weinig slaap zou hierdoor een van de grootste bedreigingen van arbeidsproductiviteit vormen.

en wat is de volgende stap? sporten hadden we al gezien; gezond eten? mediteren? hoe gaan ze dat controleren?en wat is de volgende stap? sporten hadden we al gezien; gezond eten? mediteren?

Nouhou..... daar hoef je geen werknemer voor te zijn, hoor! Nouhou..... daar hoef je geen werknemer voor te zijn, hoor!

