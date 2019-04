Vermiste kat uit Friesland teruggevonden op Texel

TEXEL - Katten gaan wel eens vaker aan de wandel en kunnen flinke tochten maken, maar van het vaste land naar een eiland is toch best bijzonder. Kater Lenny maakte zo'n avontuur mee: het dier verdween in het Friese Heerenveen en werd teruggevonden op Texel.



Ruim twee weken geleden kwam Lenny niet meer thuis. "Normaal heeft hij na een paar uur wel honger en dan komt hij terug", vertelt baasje Krista Strik aan De Telegraaf. Maar dit keer bleef Lenny wel heel lang weg.



Als de kat na meer dan een week nog niet terug is, wordt Amivedi (een platform voor vermiste katten) ingeschakeld. "En ja hoor, maandagochtend ging de telefoon", aldus Krista. "Ik werd gebeld door een héle verbaasde medewerker van de dierenkliniek op Texel dat Lenny was binnengebracht door een mevrouw. Levend!"



De medewerkers hadden Lenny’s chip gescand en zo Krista gevonden. "De mevrouw die hem had gevonden nam gelijk contact op en stelde voor om hem even thuis af te zetten. Ze stond erop. Zó lief!"



En dus ligt de avontuurlijke kater nu weer lekker in z'n eigen mandje. Hoe hij vanaf het vasteland op Texel is beland, blijft een groot mysterie. "We snappen er nog steeds helemaal niets van", aldus baasje Krista. "Maar ik ben zo blij dat hij weer terug is!"

Reacties

01-04-2019 13:05:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.413

OTindex: 68.857

En dan zeggen ze dat katten niet van water houden

