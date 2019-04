Automobilist opgepakt die al '21 jaar zonder geldig rijbewijs over de weg tuft'

HEERHUGOWAARD - Waar sommige automobilisten om de haverklap worden gecontroleerd, ontspringen anderen soms tientallen jaren de dans. In die laatste categorie valt een automobilist die gisteren in Heerhugowaard werd opgepakt.



Nadat de automobilist het stopteken had opgevolgd, kon hij de dienstdoende agenten geen rijbewijs laten zien, twittert wijkagent Maurice Smit.



Het bleek niet de eerste keer dat hij onbevoegd achter het stuur was gekropen. "Tuft al 21 jaar over de weg zonder geldig Nederlands rijbewijs."



Na zijn biecht is de man aangehouden en meegenomen naar het bureau. "Is nu tijdelijk onze gast", besluit Smit.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: