De Peiling: Kwart miljoen boetes voor 1 km/u uur te hard

NOORD-HOLLAND - Automobilisten worden op wegen waar de maximumsnelheid 130 is, massaal bekeurd als ze één kilometer per uur te hard rijden. Sinds 2012 zijn al een kwart miljoen boetes uitgeschreven. Politiebonden vrezen dat daardoor het draagvlak voor snelheidscontroles verdwijnt.



De boete voor 1 kilometer te hard rijden is 11 euro plus 9 euro administratiekosten. Met deze 'microboete' voor 1 kilometer te hard rijden is sinds 2012 bijna 5 miljoen euro geïnd, zo blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad.



Op 130-wegen vond het kabinet dat er géén ondergrens moest gelden voor bekeuringen. Bestuurders bij wie na correctie 131 kilometer per uur is vastgesteld, krijgen direct een boete. Doordat op 130-wegen boetes worden uitgedeeld voor één, twee en drie kilometer te hard rijden, blijkt de 130-weg een soort boetefuik te zijn geworden.



In totaal is er sinds de invoering van de nieuwe maximumsnelheid voor ruim 12 miljoen euro aan microboetes geïnd, waarbij automobilisten één, twee of drie kilometer harder reden dan het maximum. Volgens politiebonden staat met deze boeteregen voor zulke kleine snelheidsovertredingen het draagvlak voor bekeuringen op het spel. Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP zegt in tegen de krant: "Dit gaat ten koste van maatschappelijk draagvlak voor beboeten en handhaven." De politiebond stelt ‘dat heel weinig mensen hier begrip voor hebben’. "Dit riekt niet naar handhaven, maar naar het spekken van de staatskas."



Heb jij wel eens zo'n microboete gekregen voor één, twee of drie kilometer te hard rijden? Denk jij dat het veiliger op de weg is dankzij die boeteregen of heeft de politiebond gelijk en gaat het de staat hier vooral om het binnenharken van geld?

