Postuum olympisch zilver voor Amerikaanse bobsleeër

De Amerikaanse bobsleeër Steven Holcomb krijgt postuum twee keer zilver voor de Olympische Spelen van Sotsji. De Russische winnaars zijn gediskwalificeerd wegens doping, waardoor alle andere landen een plekje opschuiven.



Letland en Zwitserland staan voortaan in de boeken als winnaars van de twee- en viermansbob, de VS finisht in beide categorieën tweede, Groot-Brittannië en wederom Letland krijgen alsnog brons.



Piloot Holcomb maakt de nieuwe volgorde niet meer mee: hij overleed in 2017 plotseling op 37-jarige leeftijd tijdens de training voor de Spelen van 2018.



"We zouden graag hebben gehad dat Steven zelf zijn medailles samen met zijn ploeggenoten in ontvangst had kunnen nemen", laat zijn familie weten, "maar we zijn vereerd ze in zijn naam in ontvangst te nemen." Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk.



Het goud ging in Sotsji in 2014 twee keer naar de Russische ploeg onder leiding van Aleksandr Zoebkov. Hij werd vorig jaar echter schuldig bevonden aan doping en al zijn medailles werden ingetrokken. Zoebkov houdt zijn onschuld vol en startte tevergeefs een beroepsprocedure.



"Omdat Steven een gepassioneerd sporter was en groot tegenstander van doping, zou hij genoten hebben van het idee dat we een stapje dichter bij eerlijk sporten zijn", laten zijn ploeggenoten weten in een reactie. "Dit is niet alleen overwinning voor Team Holcomb, maar voor alle sporters die het juiste doen."



"Het is jammer dat we deze medaille niet hebben kunnen krijgen op het olympische podium in 2014", zegt de kersverse bronzen finalist John Jackson. "Valsspelers hebben ons en andere landen dat moment gekost."

