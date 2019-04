De supervrouw die geen pijn kan voelen

Haar hele leven wist ze dat er iets bijzonders was. Zeker sinds de dag dat ze als kind drie dagen doorliep zonder te weten of voelen dat haar arm gebroken was. Ze ging naar het ziekenhuis omdat haar moeder vond dat de arm een vreemde bocht maakte. En zo bleef het: geen pijn bij de geboorte van haar kinderen, geen pijn als de strijkbout uitschoot. En haar wonden genezen razendsnel. Uiteindelijk vond een specialist het raar dat ze geen pijn had bij een operatie aan haar hand die juist uitermate pijnlijk hoort te zijn. Hij begon een onderzoek en nu – op haar 72e, blijkt dat Jo Cameron een genetische afwijking heeft die haar leven beter heeft gemaakt. Een leven zonder stress en pijn en “irritant tevreden”. Er wordt nu gezocht naar medicijnen op basis van haar afwijking. Onderzoekers zijn vooral onder de indruk van het feit dat de bijwerkingen relatief mild zijn. ‘Ze is spraakzaam, gelukkig en heel opbeurend om in de buurt te zijn. Natuurlijk heeft ze meer ongelukken, maar ze geneest ook snel.“