Topchefs koken met drugs: Dit kan tot overdosis leiden

Wat wiet door de salade of hallucinerende truffels door de pastasaus. De Amerikaanse koks Noah en Tony draaien er hun hand niet voor om. Voor de docuserie High Cuisine gaan ze langs bij Nederlandse koks en koken ze met drugs. Het Trimbos Instituut waarschuwt: "Dit kan tot overdosering leiden."In de serie High Cuisine, die vanaf 5 april te zien is bij Videoland, koken Noah Tucker en Tony Joseph met 'geestverruimende kruiden'. "High worden is deels het doel van onze gerechten", vertelt Noah. "Je kan de avond zo naar een hoger niveau tillen. Maar het gaat ook om op een andere manier naar eten en ingrediƫnten te kijken."De koks zijn ervan overtuigd dat drugs, zoals truffels of wiet, de smaak ook naar een hoger niveau kunnen tillen. In hun serie gaan ze voor inspiratie langs bij Nederlandse topchefs, waaronder Guillaume de Beer.Normaal kookt hij nooit met drugs, maar voor Editie NL maakt hij een uitzondering. "We roken een tarbot (een platvis, red.) met knipafval van wietplanten en serveren het met een saus en zeegroenten", legt De Beer uit.De vis wordt gerookt met wietafval.Het Trimbos Instituut ziet risico's aan het koken met drugs. "Als het doel is om high te worden, gebruik je in ieder geval genoeg van een middel om de werking te voelen. Als je dan meerdere gangen eet, kan dat tot overdosering leiden", legt Eva Ehrlich uit."Daarom doen we aan microdosering", zegt kok Tony. "Als we bijvoorbeeld met truffels koken, gebruiken we maar een tiende van de hoeveelheid die je normaal voor een persoon gebruikt."Een tweede gevaar ziet Ehrlich in het combineren van verschillende drugs. "Als je in de ene gang wiet en in de andere gang paddo's verwerkt, zitten daar risico's aan." Wat de risico's van verschillende drugs en de combinatie daarvan precies zijn, is te lezen op drugsinfo.nl.De tarbot gerookt op knipafval van wietplanten wordt door topchef De Beer en verslaggever Annemarie Landman bestempeld als 'best lekker', maar high voelen ze zich niet. Zowel het Trimbos Instituut als de Amerikaanse koks van High Cuisine waarschuwen vooral niet zelf met het koken met drugs te experimenteren.