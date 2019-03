'Medisch wonder': vrouw bevalt van zoon en maand later van tweeling

Biologisch gezien lijkt het volkomen onmogelijk, maar in Bangladesh is een vrouw binnen een maand tweemaal bevallen.



De 20-jarige Arifa Sultana bracht eind vorige maand, eerder dan uitgerekend, een gezonde zoon ter wereld langs de natuurlijke weg. De behandelende artsen zagen toen niet dat zij nog steeds zwanger was, van een tweeling zelfs.



Zij bleek twee baarmoeders te hebben, maar daarvan was zijzelf ook niet op de hoogte. 26 dagen na de geboorte van haar eerste spruit moest ze in allerijl nog eens naar het ziekenhuis omdat haar vliezen gebroken waren.



De behandelend gynaecoloog besloot tot een keizersnede. Even later was Arifa ook moeder van een tweeling, een jongetje en een meisje.



Arifa en haar man Suman Biswas, een arbeider die amper 60 euro per maand verdient, zijn blij met hun medische wonder, maar maken zich ook zorgen omdat ze nu ineens zoveel monden moeten voeden.

Reacties

31-03-2019 19:29:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.133

OTindex: 20.329

Dat was aardig druk in die buik

