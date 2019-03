Dit is wat 6 energiedrankjes per dag drinken met mijn tong heeft gedaan

De man dronk maar liefst zes energiedrankjes per dag. Da’s natuurlijk geen goed idee, maar wat het volgens hem (en de dokter) met zijn tong gedaan heeft, is ronduit schokkend.“Wie drinkt er hier nog energiedrankjes? Ben je er verslaafd aan? Dan denk je er toch maar best nog eens over na”, steekt hij van wal. “Kijk eens naar deze foto… Dat is wat deze troep met je tong doet. Wat moet het dan zijn voor je ingewanden?”, gaat hij verder.De man beweert dagelijks zijn tanden goed te poetsen. En ook de dokter bevestigt dat het door zijn overmatige gebruik van energiedrankjes komt dat zijn tong er nu zo gehavend uitziet. “Het komt door de chemicaliën in de drankjes. Het vreet letterlijk je tong weg”, laat hij nog weten.