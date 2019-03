Grootste spin van Europa gevonden in bouwwinkel in Alblasserdam

Schrikken voor medewerkers en bezoekers van de Hornbach in Alblasserdam. Een enorme, zwarte spin zat tussen de olijfbomen. De Dierenambulance werd gebeld om de achtpotige joekel uit de bouwmarkt te halen.De grote, zwarte spin die een medewerker van de Hornbach in Alblasserdam woensdag opmerkte tussen de olijfbomen is een macrothele calpeiana. De spin komt voor in Zuid-Europa en Noord-Afrika en is in Spanje een beschermde soort, schrijft de Dierenambulance Louterbloemen op Facebook. Het is de grootste spinnensoort die in Europa voorkomt."Voor mensen is hij niet giftig", gaat het bericht verder. De spin is niet onbekend in Nederland, maar toch wonnen medewerkers van de Dierenambulance die waren gebeld om hem weg te halen informatie in. "De Dierenambulance heeft hem – na het inwinnen van deskundig advies – "op veilige afstand" uitgezet in de natuur."