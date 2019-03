Download je nieuwe huis: voor 40.000 euro bouw je een wiki-bungalow

In Den Bosch is het eerste Wikihouse in gebruik genomen. Dat is een spotgoedkoop innovatief bouwpakket waar je in kan wonen. Het bouwplan is online te downloaden. "Ik zou het iedereen aanraden", zegt de eerste bewoner.Patricia Sips (57) is de eerste bewoner van het Wikihouse in Den Bosch. Dat is gevestigd op het terrein van Minitopia, een lokaal project waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe woonvormen. De huizen zijn veelal klein, innovatief, duurzaam en tijdelijk. "Ik huurde al bij deze verhuurder en kreeg de kans om dit avontuur aan te gaan. Daar werd ik voor uitgekozen."Van verhuurder Zayaz mocht Sips toen haar eigen huisje gaan bouwen. "Zelf ben ik niet heel technisch, maar samen met een architect is er een basisconcept ontwikkeld. Toen zijn we gaan kijken wat we precies wilden."Met een computergestuurde freesmachine werden multiplexplaten op maat gezaagd. "Het is eigenlijk gewoon patroontekenen. Al die onderdelen kun je in elkaar haken en vastzetten en zo bouw je het huis op. Er komt geen spijker of schroef aan te pas", vertelt Sips."Het is bijzonder om het aan te zien komen, op vier grote platte pallets. Al die platte platen vormen dan opeens een huis", zegt ze.Het huis bestaat uit een entree met daarin de meterkast. Daarna volgt een doucheruimte met toilet, een bedsteeruimte met een berging, een slaapkamer, een keuken en een woonkamer. "Het is ongeveer 50 vierkante meter; een bungalowtje."Dat huis, haar huis, staat nu en is klaar voor gebruik. "Het bevalt heel erg goed. Ik heb er al geslapen, al moeten er nog wel wat dingen gebeuren. De constructie is klaar, dus nu kan ik inrichten", vertelt Sips. "Dat vind ik het leukste onderdeel."Het bouwconcept is bedacht in Engeland en gemodelleerd naar voorbeeld van encyclopediewebsite Wikipedia. Die site wordt continu door gebruikers geraadpleegd, aangevuld en verbeterd. Dat is ook het idee achter Wikihouse.Het online bouwconcept moet zich als een bibliotheek uitbreiden. Iedereen kan kosteloos bouwplannen downloaden, aan de slag gaan en dan eventuele aanpassingen weer toevoegen aan de bibliotheek. "Zo wordt het aantal mogelijkheden steeds groter", zegt Patricia Sips."Het is nu nog een beetje een rommeltje, maar het wordt steeds meer eigen. Straks kan ik kastjes inbouwen en dat soort dingen", vertelt Sips enthousiast. "Er staat een kachel dus het is comfortabel, lekker warm. Een kookstel heb ik nog niet, maar alle andere voorzieningen zijn er."Het Wikihouse is een stuk goedkoper dan een normaal huis, vertelt Sips. Van verhuurder Zayaz kregen de vijf geselecteerde bewoners van Minitopia ieder 30.000 euro om hun huis te bouwen. "Dat is me niet gelukt", vertelt Sips. "In goed overleg heeft het hele huis zo’n 40.000 euro gekost aan materiaal en bouw."Zelf blijft ze er voorlopig met veel plezier wonen. En het hele project van zo’n duurzaam huis bouwen kan ze iedereen aanraden. "Het is absoluut voor herhaling vatbaar, zeker met de lessen die we geleerd hebben. Dat zeggen ze vaak, toch? Je moet twee keer een huis bouwen. Dan weet je wat je te wachten staat."