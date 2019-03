Man wint per ongeluk twee keer de lotto en wordt miljonair

Een Australische man heeft door een vergissing twee keer de lotto gewonnen. Hij kruiste op zijn twee lottobiljetten per ongeluk exact dezelfde nummers aan, en het was bizar genoeg de winnende cijfercombinatie.



Het kan al eens meezitten, zeker voor de Australische loterijdeelnemer uit de staat Victoria. Door een vergissing werd hij maar eventjes 29,4 miljoen euro rijker. De anonieme man speelde al dertig jaar mee met de Oz Lotto, de officiële Australische lotto. Hij diende uit verstrooidheid twee biljetten in met dezelfde cijfercombinatie. Tot zijn grote verbazing won hij de lotto, en dat twee keer nog wel!



Er viel ook net nu zo veel geld te verdienen, doordat het bedrag was na enkele weken zonder winnaar flink aangedikt. De Division One Jackpot stond op 70 miljoen Australische dollar, of een goede 44 miljoen euro. Het prijzengeld werd verdeeld onder drie winnende biljets, waarvan er twee van de Australische geluksvogel waren. Het derde ticket werd verkocht in de Tasmaanse hoofdstad Hobart, maar de winnaar heeft zich voorlopig nog niet gemeld.



Toen de organisatie van de loterij de man opbelde, had hij net door wat er gaande was. “Je meent het!”, reageerde hij. “Beeld ik mij iets in? Ik heb het net zelf gecheckt en weet wat u mij gaat vertellen. Ik ben sprakeloos en kan het niet geloven. Ik heb net gedaan met werken.” Daarna kreeg hij ook nog eens te horen dat hij twee keer prijs had. “Ik speel wekelijks”, vertelde hij aan Daily Mail. “Ik vul zelf mijn biljetten in, maar heb ze nooit op iets bijzonders gebaseerd. Ze waren ook nooit speciaal, tot nu uiteraard.”



Op de vraag wat hij met de grote som geld zal doen reageert de Australiër enthousiast: “Ik heb wat tijd nodig om het te laten bezinken”, zegt hij. “Misschien ga ik wel met pensioen. Of misschien eerst een nieuw huis, of een vakantie. Ik zal het zeker delen met mijn familie”.

Reacties

31-03-2019 12:28:45 stora

Oudgediende



Ik zou zo'n prijs per ongeluk wel 1 keer willen winnen

31-03-2019 12:57:00 allone

Oudgediende



Deze man heeft 30 jaar meegespeeld, hoeveel geld zou hij 'geïnvesteerd' hebben in deze miljoen? @stora : een prijs winnen is altijd per (on)gelukDeze man heeft 30 jaar meegespeeld, hoeveel geld zou hij 'geïnvesteerd' hebben in deze miljoen?

31-03-2019 13:15:21 omabep

Oudgediende



Quote:

Door een vergissing werd hij maar eventjes 29,4 miljoen euro rijker. De anonieme man speelde al dertig jaar mee @allone : Geen miljoen per jaar hoor, het zijn er bijna 30, lees 29.4 miljoen en hij heeft dertig jaar meegespeeld.

31-03-2019 14:02:01 Emmo

Stamgast



@omabep : één miljoen per jaar. Zo'n job zou ik ook wel willen.

