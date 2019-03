Vaginamuseum op komst in Londen

Een penismuseum bestaat al een tijdje en is een ode aan het mannelijke geslachtsorgaan. Maar eerlijk is eerlijk, piemels staan sowieso al vaak in de kijker. Hoog tijd dus dat ook vrouwen hun eigen vaginamuseum krijgen. Een crowdfundingcampagne wil tegen november 2019 het eerste vaginamuseum openen in Londen.



Een vaginamuseum, het is eens wat anders dan klassieke schilderijen en Romeinse beeldhouwwerken. Initiatiefneemster Florence Schechter wil vagina’s meer bespreekbaar en minder mysterieus maken. Op die manier wil ze het taboe opheffen en body positivity promoten. Volgens een studie van Eve Appeal vindt 65% van de 16 tot 25-jarigen het moeilijk om het woord ‘vagina’ of ‘vulva’ uit te spreken. 10% vindt het zelfs gênant om er met hun huisarts of gynaecoloog over te praten.



Schechter wil het museum tegen november 2019 openen en is daarom met een crowdfundingcampagne gestart. Het streefdoel is 300.000 pond en daarvan is op dit moment zo’n 4% binnen. Alle hulp is dus welkom. Het museum zal trouwens voor iedereen toegankelijk zijn (ook voor kinderen) en kan rekenen op de steun van gynaecologen, acteurs, schrijvers… Wij hopen alvast om binnenkort een bezoekje te kunnen brengen aan het eerste vaginamuseum ter wereld!

