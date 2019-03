Paus overduidelijk niet gediend van ringkuspelgrims

Op internet circuleert een filmpje van paus Franciscus die keer op keer zijn hand terugtrekt als gelovigen zijn bisschopsring proberen te kussen. Dat hij dit niet wil, is op zich niet nieuw, maar het leidt wel tot verdeelde reacties in katholieke kringen.LifeSiteNews.com noemt het een "verontrustende" video. De bisschopsring symboliseert volgens deze conservatieve katholieke website het huwelijk tussen een bisschop, in dit geval de bisschop van Rome, en zijn bisdom. Gelovigen zouden de ring van een bisschop kussen om hem te herinneren aan zijn verplichtingen jegens hen. Anderen nemen het juist voor Franciscus op.Het filmpje werd dinsdag gemaakt bij een bezoek van de paus aan het Italiaanse bedevaartsoord Loreto. In Italiƫ is het heel gebruikelijk dat gelovigen de ring van een bisschop, kardinaal en zeker de paus kussen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vreede. "Het is een teken van respect."