Marechaussee houdt man met 33.000 euro in onderbroek aan

De marechaussee heeft dinsdag bij een controle op de A16 bij Hazeldonk drie mensen gearresteerd.



Toen de twee inzittenden van de Franse auto werden gecontroleerd, bleek de bijrijder gesignaleerd te staan als ongewenste vreemdeling. De bijrijder, een 40-jarige Fransman, werd gefouilleerd en bleek 33.000 euro in zijn onderbroek te hebben. Daarna werd ook de 39-jarige Franse bestuurder aangehouden. Beiden worden verdacht van witwassen. De marechaussee nam de honkbalknuppel die in de auto lag in beslag. Dit meldt onder meer Omroep Brabant.



De marechaussee controleerde ook een internationale bus en trof daarin een 27-jarige man uit Montenegro aan die niet in Nederland mocht zijn. Hij bleek al meer dan honderd dagen te lang in het Schengengebied te zijn.

"Ben je zo blij om me te zien of heb je 33.000 euro in je onderbroek..."

