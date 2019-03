VR-therapeut helpt bij hoogtevrees: Levensechte situaties

Wie last heeft van hoogtevrees, kan hier vanaf komen met behulp van een virtual reality-bril. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Twente blijkt dat dit even goed werkt als een behandeling bij een therapeut.En hoogtevrees, dat heeft eigenlijk iedereen, vertelt Anne Vegterlo van Quest. "Vandaag de dag is hoogtevrees nog steeds de meest voorkomende fobie." Die angst is niet bij iedereen even groot. "De meeste mensen hebben er in mindere mate last van, bijvoorbeeld als ze opeens op een hoge toren staan en denken: oh, wat is het hoog."Bij deze mensen belemmert die hoogtevrees ze niet, maar bij veel mensen is dat wel het geval. "Die durven bijvoorbeeld niet naar hun werk omdat het kantoor zich op de zestiende verdieping bevindt", aldus Vegterlo.Voor mensen die veel last hebben van hun fobie én er vanaf willen komen, ontwikkelden de VU en de Universiteit Twente een speciale app: ZeroPhobia. En hoewel je er als je een fobie hebt misschien niet op zit te wachten met je angst geconfronteerd te worden, is dat wel wat deze VR-app doet."De app is geanimeerd en patiënten beleven op een levensechte manier situaties", vertelt onderzoeker Tara Donker. Zij bedacht de app, die werkt als een soort virtuele therapeut. "Het is succesvol: 80 procent van de appgebruikers geneest van hoogtevrees."Maar hoe werkt zo'n app dan? "In de app gebruiken we een voorbeeldfiguur: Louise. Ze gaat op vakantie en het is de bedoeling dat jij haar taken gaat overnemen. Je gaat allerlei klusjes doen: lampen vervangen, een kat redden op een hoge loopbrug. Je gaat bij ieder level een stukje hoger. Je weet dat het nep is, maar toch houden je hersenen je voor de gek."Wie de app wil hebben, moet daar 30 euro voor betalen. "Dat is voor een app duur, maar niet als je het vergelijkt met een complete behandeling", zegt Donker. "De basispsycholoog kost gemiddeld 80 euro per sessie en je hebt vaak wel zes behandelingen nodig. Sinds 2014 worden worden behandelingen voor onder meer hoogtevrees niet langer vergoed."De onderzoeker ziet dat er minder aanmeldingen zijn nu mensen een behandeling zelf moeten betalen. "Terwijl de angst er nog wel is. Als je dit niet oplost, is het risico op depressie en andere angststoornissen hoger." Dat is dan ook één van de redenen dat ze de app bedacht. "Er zullen altijd mensen zijn die de voorkeur hebben voor een therapeut, maar de app is een mooie start."