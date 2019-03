Negen medewerkers van kraamafdeling tegelijkertijd zwanger

Bolle buiken zijn ze wel gewend op de kraamafdeling van het Maine Medical Center in het Amerikaanse Portland. Maar dat er negen personeelsleden tegelijkertijd zwanger rondwandelen, is wel uitzonderlijk."Heb je al van onze babyboom gehoord?", schrijft het ziekenhuis op Twitter bij een foto van acht van de negen zwangere collega's. Ze houden ieder een bordje omhoog met de datum waarop ze zijn uitgerekend. De dames van de kraamafdeling verwachten hun kindjes tussen april en juli.De foto verscheen ook op de Facebookpagina van het ziekenhuis. Hoewel het felicitaties regent onder het bericht, is een enkeling ongerust. Mensen vragen zich af of er wel genoeg personeel overblijft op de kraamafdeling de komende tijd. “Maak je geen zorgen”, reageert het ziekenhuis. “We hebben een plan.”De verpleegsters zelf vinden het geweldig om samen zwanger te zijn. “We waren al vriendinnen voor onze zwangerschap”, zegt een van hen tegen NBC News. “En nu kunnen we onze ervaringen delen en elkaar steunen.”