Amerikaanse stad weert niet-gevaccineerden

Een voorstad van New York heeft besloten dat alle kinderen die niet zijn ingeënt tegen de mazelen niet meer welkom zijn in openbare ruimtes, zoals scholen en winkelcentra. De maatregel is vanaf vandaag dertig dagen van kracht.



De autoriteiten in Rockland County hopen hiermee te voorkomen dat de mazelen zich verder verspreiden. Er zijn 153 gevallen van mazelen bekend in Rockland County, dat zo'n 18 kilometer ten noorden van Manhattan ligt. De ziekte heerst vooral onder schoolgaande kinderen die niet gevaccineerd zijn.



Er zijn sinds oktober vorig jaar 181 gevallen van mazelen bekend in de New Yorkse stadsdelen Brooklyn en Queens, vooral onder orthodoxe joden, melden de instellingen voor volksgezondheid van de stad.

Reacties

30-03-2019 11:16:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.115

OTindex: 20.321

Als je er van uitgaat dat iemand die niet gevaccineerd is een gevaar vormt voor de samenleving, dan is zo'n verbod mi terecht. Alleen, hoe zit het met de handhaving?

30-03-2019 11:34:47 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.122

OTindex: 69.086

@Emmo : Het controleren van de prikgaatjes in de bovenarmen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: