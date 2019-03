Man bouwt kaasmuur op grens tussen de VS en Mexico

Donald Trump zal even opkijken bij het lezen van dit artikel. Een kunstenaar die gespecialiseerd is in werken gemaakt van kaas, is maandagmiddag begonnen met een kaasmuur te bouwen aan de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico.



Kunstenaar Cosimo Cavallaro bouwt zijn fameuze kaasmuur in Tecate, Californië, een kleine 15 meter van de echte grens bij Mexico. Hij begint met 200 blokken Cotija, een harde Mexicaanse kaas. De Amerikaan denkt wel dat hij nog 8.800 extra blokken nodig heeft om zijn project te verwezelijken. “Ik wilde al zo’n 20 jaar een kaasmuur bouwen,” vertelt Cavallaro aan HuffPost. “Wanneer je een barrière of een grens ziet, wil je die verleggen of verder gaan.”



Het was pas wanneer president Donald Trump begon met het eisen van een grensmuur dat de kunstenaar er echt werk van maakte. “De vraag van Trump gaf me context, emotionele impact,” zegt Cavallaro. Hij zegt dat hij de muur graag wilt houden, maar geeft toe dat er een mogelijkheid is dat de muur uit elkaar valt of dat dieren er delen van opeten. Maar dat maakt voor hem deel uit van het artistieke proces.” Dat is wat mensen doen,” legt de Amerikaan uit. “We consumeren en dan verspillen we. Ik hoop dat de kaasmuur iedereen op een andere manier voedt.”

Reacties

30-03-2019 11:15:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.115

OTindex: 20.321

Hier in Nederland zijn er nog misschien wel een zootje kaaskoppen die hun hoofd hiervoor beschikbaar willen stellen.

30-03-2019 11:33:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.123

OTindex: 69.087

Quote:

geeft toe dat er een mogelijkheid is dat de muur uit elkaar valt of dat dieren er delen van opeten.



De mensen ook, als ze slim zijn. De mensen ook, als ze slim zijn.

30-03-2019 17:32:30 TheIrishMan

Senior lid

WMRindex: 276

OTindex: 51

Wnplts: Medrengard

S En ons maar afvragen hoe we honger tegen gaan houden in de wereld.....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: