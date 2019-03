Typisch Amsterdamse kapsalon wekt irritatie op in Rotterdam: Pleurt toch op!

Een snackbar aan de Overtoom heeft Rotterdammers op de kast gejaagd met een reclame over het bekende gerecht kapsalon. 'Oprotte Amsterdam, dit is echt van ons.'Toegegeven: de (zeker bij ietwat beschonken consumenten) geliefde kapsalon is in Rotterdam uitgevonden door Nathaniël Gomes, eigenaar van een kapsalon aan de Rotterdamse Schiedamweg. Bij een vlakbij gelegen shoarmazaak liet hij een lunchschotel samenstellen met zijn favoriete ingrediënten. De schotel kreeg de naam Kapsalon.Het gerecht werd razend populair en is zestien jaar later in zo'n beetje heel Nederland te krijgen. Dus ook hier. En omdat wel vaker dingen met Amsterdam in verband worden gebracht die niet helemaal Amsterdams zijn (Amsterdam Beach, Amsterdam Garden, Amsterdam Castle), moet de eigenaar van Illa Pizza hebben gedacht: die kapsalon kan ook best van hier komen.Op een groot reclamebord op de stoep van de Overtoom wordt de kapsalon sindsdien als 'typisch Amsterdamse' lekkernij neergezet. Daarmee is duidelijk een gevoelige snaar in Rotterdam geraakt: 'Ja daaaahaaag, pleurt toch op', schrijft iemand op Facebook. Een ander: 'Die Amsterdammers kunnen nergens van afblijven, ze jatten gewoon de kapsalon van Nathaniël Gomes.'De eigenaar van Illa Pizza zegt niet te weten dat het gerecht oorspronkelijk uit Rotterdam komt. 'Meer bedrijven promoten het als specialiteit uit Amsterdam. Maar misschien kun je wel zeggen: de kapsalon komt uit Rotterdam, maar wij in Amsterdam maken het gerecht wel beter.'