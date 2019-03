TU Delft vindt 9/11-lezing niet zo'n goed plan

De WTC-torens zijn op 11 september 2001 ingestort door gecontroleerde explosies en niet doordat de stalen constructie smolt door de hitte, zoals de VS beweert. Dat horen studenten van de TU Delft volgende week in een lezing georganiseerd door Studium Generale. Die club is verbonden aan de TU en heeft de oprichter van Architects and Engineers for 911 Truth, Richard Gage, uitgenodigd. En daar is de TU Delft niet blij mee.



Normaal is het het werk van complotdenkers, maar sinds een paar jaar zijn er ook wetenschappers en andere professionals die vraagtekens zetten bij de aanslagen. Waaronder AE911Truth. Bij die groep zitten 2300 architecten en ingenieurs, die op basis van hun technische achtergrond zeggen dat de torens zijn ingestort met behulp van explosieven.

Bovenstaande is, op z'n zachtst gezegd, een controversiële theorie. Maar dat betekent niet dat studenten hem niet mogen horen, vindt Coen Vermeeren, hoofd van Studium Generale Delft. "Als een professional met goede argumenten een duidelijk punt kan maken, mag er best naar hem geluisterd worden. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar iedere academicus die zichzelf serieus neemt, moet openstaan voor verschillende geluiden en theorieën."



Al ruim 1000 mensen hebben zich aangemeld voor de lezing van Gage. Ook veel studenten architectuur en bouwkunde zijn geïnteresseerd. "Een aantal medestudenten gaat er heen. Het klinkt ook wel interessant, als ik had gekund was ik misschien ook wel gegaan", zegt Chiara van studievereniging Argus.



AE911Truth zegt absoluut geen schuldigen aan te willen wijzen of complottheorieën te ontwikkelen, maar laat mensen op basis van hun vragen eigen conclusies trekken. "Het gaat me er niet om of de overheid achter de aanslagen zit. De instortingen zijn gewoon onvoldoende onderzocht", zegt Wico Valk, een Nederlandse architect die zich bij de sceptische architecten aansloot.



Valk is degene die Studium Generale Delft op het idee bracht om de lezing van Richard Gage te organiseren. "We willen gewoon laten zien dat de verklaring van de overheid niet klopt, op basis van een technische analyse."



Maar in een YouTube-documentaire van AE911Truth, worden duidelijke insinuaties gemaakt naar betrokkenheid van de Amerikaanse overheid bij de aanslagen. En dat is nou net wat veel complotdenkers ook beweren. Beweringen die volstrekt niet gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, waar AE911Truth voor zegt te staan.



Astronoom aan de TU Delft, Dap Hartmann, zit niet te wachten op de komst van Gage. Op Twitter schrijft hij: "Discussiëren met deze idioten is een verspilling van je tijd. Er zijn al zo vaak tegenargumenten gegeven voor hun belachelijke ideeën. Studenten zijn niet goed genoeg voorbereid op dit onderwerp, dus blaast Gage ze gewoon omver."



Het hoofd van Studium Generale Delft blijft erbij dat het goed is om TU-studenten over de ideeën van AE911Truth te laten nadenken. Maar dat is ook niet vreemd als je weet dat Coen Vermeeren de petitie van AE911Truth zelf heeft ondertekend. Je kunt dus twijfelen of de keuze voor deze lezing onafhankelijk is genomen. De TU Delft wist er in elk geval niks van.

Reacties

29-03-2019 18:41:35 Emmo

In 1945 is er een bommenwerper het Empire State building



De torentjes waren dus van zichzelf al wrak. Naar wat ik begrepen heb op dit punt had het gebouw inderdaad niet mogen instorten. Helaas waren er (aanwijsbare) fouten gemaakt bij de constructie en bij de brandvertragende onderdelen, waardoor het inderdaad wel kon instorten.In 1945 is er een bommenwerper het Empire State building ingevlogen . Dat is toen wél blijven staan.De torentjes waren dus van zichzelf al wrak.

29-03-2019 18:55:03 stora

Er wordt veel gesjoemeld in de bouwwereld.

In Nederland bv storten garages in of breken balkons van de flats.

@Emmo , maar ze gaan vast niet aan de studenten vertellen dat het gebouw met goedkope materialen is gebouwd.Er wordt veel gesjoemeld in de bouwwereld.In Nederland bv storten garages in of breken balkons van de flats.

