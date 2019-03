Avontuurlijke geit doet middagje Zandvoort

Een bewoner van de Tolweg in Zandvoort moet raar hebben opgekeken toen hij een blik in zijn achtertuin wierp. Een geit kwam een kijkje nemen in de tuin van het huis.De bewoner besloot de politie te bellen. In de tussentijd ging hij op zoek naar een stuk touw om de geit mee vast te binden aan een boom.Buurtbewoners konden vertellen waar de reislustige geit vandaan kwam: "Daar is het geitje met zijn geitenmaatje herenigd", aldus de politie.