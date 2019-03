Onopgehaalde fietsen uit fietsdepot krijgen nieuw leven in Peru

350 onopgehaalde fietsen uit het fietsdepot te Amsterdam krijgen een nieuw leven aan de andere kant van de wereld. De Amsterdamse fietsen worden verscheept naar de Peruaanse hoofdstad Lima.



De gemeente schenkt de fietsen aan Stichting Mandela op de Fiets. Die stichting recyclet oude en kapotte fietsen uit Nederland en geeft ze een nieuw leven in Lima.



'Met de 350 fietsen van het fietsdepot bieden we de arme inwoners van deze stad goed vervoer naar hun werk en een betere kans op werk. We zijn ontzettend blij met de schenking van de fietsen. Dit tilt ons project naar een hoger niveau', zegt oprichter Aad Bak van de stichting.



Ieder jaar wordt zo'n 55 procent van de verwijderde fietsen die bij het fietsdepot staan, niet opgehaald. Een gedeelte van de niet opgehaalde fietsen wordt geschonken aan hulporganisaties met een goed idee.

Reacties

29-03-2019 15:00:08 Mamsie

Oudgediende



Wat heb ik nou aan m'n fiets hangen!

29-03-2019 15:15:04 allone

Oudgediende



Is het niet goedkoper om ze nieuwe fietsen uit Zuid Amerika te geven?



Doet me een beetje denken aan het zilverpapier voor de hongerige kindertjes in Afrika...

.. "eerst zelf de chocola opeten, en dan het papier naar Afrika sturen"

